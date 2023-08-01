Тарасова заявила, что дебют Дэвис и Смолкина за сборную Грузии не заслуживает ажиотажа

Танцевальный дуэт, ранее выступавший за Россию, в ночь на среду дебютирует в составе новой команды на турнире в США

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первое выступление танцевального дуэта Диана Дэвис - Глеб Смолкин за сборную Грузии не представляет особого интереса. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Дэвис и Смолкин в ночь на среду выступят на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Для дуэта, ранее представлявшего на соревнованиях Россию, этот старт станет первым после перехода в сборную Грузии.

"Вообще мне интересно, как пройдут эти соревнования и кто там выступит, но я не будут следить только за Смолкиным и Дэвис. Я за ними и раньше не следила, потому что они не занимали первых мест", - сказала Тарасова.

"Журналисты им делают такую паблисити, которую они не заслуживают, - добавила она. - Мы не знали, кто они такие, о них мы узнали от вас, потому что вы обращаете внимание на них по любому случаю: сели ли они в самолет, уехали ли они или приехали. Кто они такие? Они мастера спорта? У нас миллион таких пар".

Дэвис 20 лет, она является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны.

Ice Dance International - ежегодный турнир танцевальных пар, который с 2015 года проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Лейк-Плэсид являлся столицей зимних Олимпийских игр 1932 и 1980 годов. Российские спортсмены с прошлого года отстранены от участия в соревнованиях ISU в связи событиями на Украине.