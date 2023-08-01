В Союзе ММА России заявили, что разбираются в ситуации с главой ярославской федерации

Денис Шибанков будет отстранен от должности

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Союз смешанных единоборств (ММА) России разбирается в ситуации с руководителем Федерации ММА Ярославской области Денисом Шибанковым. Об этом ТАСС сообщили в Союзе ММА России.

28 июля Шибанков был признан виновным по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ).

"Союз ММА России разбирается в данной ситуации, будет соответствующая реакция", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, руководитель ярославской федерации будет отстранен, после чего изберут нового главу организации.

Шибанков является основателем Федерации ММА Ярославской области. Организация была создана в 1997 году.