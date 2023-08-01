НОК Латвии потребовал объяснений от теннисистки Висмане за выступления в паре с россиянкой

Генеральный секретарь организации заявил, что спортсменке нужно нести ответственность за свои действия

ТАСС, 1 августа. Латвийский олимпийский комитет (LOK) потребовал объяснений от теннисистки Даниэлы Висмане за участие в турнире в парном разряде с россиянкой Дарьей Астаховой. Об этом в эфире Латвийского радио заявил генеральный секретарь LOK Карлис Лейниекс.

"Во-первых, это выбор спортсмена - с кем он играет. Во-вторых, если было принято такое решение, нужно нести ответственность за свои действия. Мы будем требовать объяснений от спортсменки и проведем беседу с Латвийским теннисным союзом о том, как действовать в подобной ситуации", - сказал Лейниекс.

29 июля Висмане и Астахова выиграли турнир Международной федерации тенниса (ITF) в Германии. В финале они обыграли немку Лауру Бёнер и аргентинку Берту Бонарди.