Хоккеист московского "Динамо" Менелл получил российский паспорт

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Американский защитник московского хоккейного клуба "Динамо" Бреннан Менелл получил российский паспорт. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Менелл получил паспорт РФ. Следующий шаг - получение спортивного гражданства", - сообщил собеседник агентства.

27 июля президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу. О желании хоккеиста стать гражданином Российской Федерации в апреле сообщил спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин.

Менеллу 26 лет, он не был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Начало карьеры защитник провел в североамериканских лигах, в НХЛ он сыграл пять матчей за "Миннесоту", не отметившись результативными действиями. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Менелл также выступал за минское "Динамо", проведя в команде один год.

В московское "Динамо" Менелл перешел в сентябре 2022 года, а в середине апреля нынешнего года он подписал с клубом трехлетнее соглашение. Всего в КХЛ хоккеист провел 102 матча, набрав 72 очка (8 шайб + 64 передачи).

Менелл не выступал ни за одну из национальных сборных. Согласно правилам Международной федерации хоккея (IIHF), если игрок после смены гражданства выразил желание принять участие в соревнованиях IIHF впервые, он должен играть в той стране, за которую хочет выступать, два года подряд и 16 месяцев кряду (480 дней) после 10-го дня рождения за период, в течение которого он ни разу не переезжал и не играл в другой стране. Хоккеист должен предоставить доказательства этого, а также международную трансферную карту, которая показывает его переезд в клуб той страны, за сборную которой он хочет выступать. Документы должны быть одобрены по крайней мере за 16 месяцев до его участия в соревнованиях IIHF.

С сезона-2023/24 российские клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более трех иностранных игроков, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).