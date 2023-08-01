Федотов провел первую тренировку в составе ЦСКА перед новым сезоном КХЛ

В июле КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым, в тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что соглашение является нарушением годового контракта вратаря с "Филадельфией"

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты трехкратного обладателя Кубка Гагарина ЦСКА, включая вратаря Ивана Федотова, провели первую тренировку после выхода из отпуска. Об этом ТАСС сообщили в армейском клубе.

"Иван Федотов в составе команды принял участие в первой тренировке", - сообщил собеседник агентства.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил Международной федерации хоккея (IIHF) в вопросе подписания контракта.

По словам агента хоккеиста Джея Пи Бэрри, игрок намерен соблюдать решение IIHF относительно того, какой контракт будет признан международной федерацией действительным, так как хочет возобновить карьеру как можно скорее.

Федотов перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора", в составе московской команды он в 2022 году выиграл Кубок Гагарина. Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.