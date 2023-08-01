Глава департамента судейства РФС заявил, что не будет оправдывать ошибку Безбородова

Главный судья матча "Ахмат" - ЦСКА решил перебить пенальти, воспользовавшись VAR уже после исполнения 11-метрового

ТАСС, 1 августа. Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) не будет оправдывать ошибку арбитра Владислава Безбородова в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и московским ЦСКА. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил глава департамента серб Милорад Мажич.

Матч между "Ахматом" и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти. На седьмой добавленной к первому тайму минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА, удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку сербскому защитнику ЦСКА Милану Гайичу. В понедельник департамент судейства РФС признал ошибочным решение Безбородова.

"В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения экспертно-судейской комиссии, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти. Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола VAR. И мы не будем скрывать ее или оправдывать", - отметил Мажич.

"Технически связь между VAR-центром в Москве и стадионом "Ахмат-Арена" в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд, и именно они оказались решающими. Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов. Хоть зрители уже привыкли к VAR, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году, по моей информации, за все время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола VAR. Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате, мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить ее повторения в будущем", - добавил он.

ЦСКА после двух туров набрал три очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Ахмат" не набрал очков и располагается на 14-й строчке.