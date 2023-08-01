В "Зените" сообщили о получении первых выплат за трансфер Малкома

Нападающий Малком перешел из петербургской команды в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за €60 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" получил первые выплаты за трансфер нападающего Малкома в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Об этом журналистам сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Ранее Медведев сообщил ТАСС, что петербургский клуб договорился о переходе Малкома в "Аль-Хиляль" за €60 млн. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2026/27.

"Мы получили половину причитающегося нам платежа. Саудиты должны отправить остаток сегодня, все идет по плану. Мы доверяем им как солидным партнерам", - сказал Медведев.

В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.

"Всегда грустно расставаться с игроками, с которыми достигнуты такие большие победы. С другой стороны, "Зенит" никогда не препятствовал уходу игроков на лучшие финансовые условия или туда, где игрок может реализовать свои амбиции. Чемпионат Саудовской Аравии по звездам становится сопоставимым с европейскими, если остальные игроки поднимутся, это будет очень сильный чемпионат. Малком должен был срочно уехать на медицинское обследование, но мы договорились, что, когда время позволит, на один домашний матч он обязательно приедет", - подчеркнул Медведев.