РФС откажется от объявления наказаний для арбитров

Ранее департамент судейства РФС признал ошибочным решение главного арбитра матча "Ахмат" - ЦСКА перебить пенальти

ТАСС, 1 августа. Российский футбольный союз (РФС) не будет объявлять наказания для судей по итогам матчей после эпизода с главным арбитром встречи второго тура Мир - Российской премьер-лигой (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и московским ЦСКА Владиславом Безбородовым. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.

"Какое наказание получит Безбородов? Знаю, что раньше был другой подход, но я буду руководствоваться устоявшейся практикой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Официально мы никогда не будем объявлять наказания для судей ни за этот, ни за любой другой матч в будущем, исключения составляют только дисциплинарные нарушения, которые прописаны в правилах делового поведения судьи, инспектора. Конечно, это не значит, что я не буду разбираться в этой ситуации", - сказал Мажич.

В матче между "Ахматом" и ЦСКА (2:3) все голы были забиты с пенальти. На седьмой добавленной к первому тайму минуте главный арбитр Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за фол защитника Милана Гайича, удар отбил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался системой видеопомощи рефери (VAR), после чего показал красную карточку Гайичу. В понедельник департамент судейства РФС признал ошибочным решение Безбородова.