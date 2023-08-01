В "Зените" заявили, что клуб не получал предложений от "Наполи" по футболисту Венделу

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил журналистам, что руководство "Зенита" разрешило Венделу искать новый клуб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" не получал предложений от итальянского "Наполи" по трансферу бразильского футболиста Вендела. Об этом журналистам сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил журналистам, что руководство "Зенита" разрешило Венделу искать новый клуб. 31 июля журналист Вене Касагранде сообщил, что "Наполи" готов заплатить "Зениту" €25 млн за игрока.

"Как только мы получим предложение, которое нас устроит, только при этом мы сможем куда-то отправить. Он игрок "Зенита", у него были семейные обстоятельства, он потерял двух близких людей, которые были ему как родители. Он понес наказание за то, что так долго отсутствовал, сейчас он тренируется, находится в хорошей форме, главный тренер решит, когда его выпустить на поле. От "Наполи" пока предложений нет", - сказал Медведев.

Венделу 25 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провел за "Зенит" 33 матча в различных турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем суперкубка страны. Ранее Вендел выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе".