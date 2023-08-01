Александр Медведев прокомментировал продолжение работы в комитете УЕФА

Медведев продолжает работу в комитете клубных соревнований в очной и заочной форме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев продолжает работу в комитете клубных соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в очной и заочной форме. Об этом он рассказал журналистам.

1 августа пресс-служба УЕФА сообщила, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России.

"Я остаюсь в комитете по клубным соревнованиям, он продолжает работать, я регулярно принимаю участие [в его деятельности]. Они не отстраняли нас от деятельности, и в очной, и в заочной форме я эту работу продолжаю", - сказал Медведев.

Медведев был избран в комитет клубных соревнований в 2019 году.