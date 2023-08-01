Российский шахматист Нестеров вышел во второй раунд Кубка мира

Во втором раунде Арсений Нестеров встретится с представителем Нидерландов Анишем Гири

ТАСС, 1 августа. Российский шахматист Арсений Нестеров на тай-брейке обыграл аргентинца Фернандо Перальту в первом раунде Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Баку.

Обе партии раунда между Нестеровым и Перальтой завершились вничью. В первых двух партиях тай-брейка россиянин уступил черными фигурами и одержал победу белыми. Затем Нестеров одержал победу черными фигурами и белыми фигурами сыграл вничью. Во втором раунде Нестеров встретится с представителем Нидерландов Анишем Гири.

Ранее во второй раунд вышли россияне Давид Паравян и Михаил Антипов. В мужском турнире принимают участие девять российских шахматистов, со второго раунда борьбу начнут Ян Непомнящий, Александр Грищук, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Петр Свидлер и Андрей Есипенко.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - каждый из игроков имеет 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).