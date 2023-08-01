Россия вышла на первое место в мужском рейтинге Азиатской шахматной федерации

В зачете учитывается средний рейтинг десяти сильнейших шахматистов страны

ТАСС, 1 августа. Россия поднялась на первое место в рейтинге Азиатской шахматной федерации (ACF) в мужском зачете. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

В зачете учитывается средний рейтинг десяти сильнейших шахматистов страны. Россияне имеют рейтинг 2 700. Второе место занимают шахматисты из Индии (2 698), третьими идут представители Китая (2 684).

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года.