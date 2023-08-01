РФС уведомит ФИФА о санкциях к игрокам за ставки на матчи

Роман Клюкин и Максим Яковлев, отстраненные на 5 и 10 лет соответственно, подписали контракты с клубом "Атыра", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Парагвая

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) уведомит Международную федерацию футбола (ФИФА) о примененных санкциях к Максиму Яковлеву и Роману Клюкину за ставки на матчи. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

Клюкин отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет, Яковлев - на 10. Оба игрока подписали контракты с парагвайским клубом "Атыра", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

"Мы уведомим ФИФА о примененных санкциях к Максиму Яковлеву и Роману Клюкину, ссылаясь на нормы регламентов УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] и ФИФА касательно совершения ставок на футбол. После этого ФИФА будет принимать решение по поводу запрета на осуществление данными игроками футбольной деятельности в Парагвае и других странах. Что касается участия футболистов в заседании [комитета по этике], то оба игрока не явились на него ни очно, ни по видеосвязи. Также они не явились на предварительное разбирательство в департамент защиты игры", - рассказал Стукалов.

Яковлеву 31 год, он выступал за команду Леон - Второй лиги "Пересвет". 26-летний Клюкин был вратарем "Электрона", также играющего во Второй лиге.