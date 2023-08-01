Главный тренер "Севастополя" рассказал о подготовке команды к матчам Второй лиги

"Севастополь" выступает в первой подгруппе первой группы дивизиона Б Второй лиги, после двух туров команда занимает первое место, одержав две победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Севастополь" должны усердно работать для достижения лучших результатов в Леон - Второй лиге. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Севастополя" Станислав Гудзикевич.

"Что нужно, чтобы первые две победы превратились в семь? Для этого нужно в первую очередь работать, чтобы прогрессировать. Я всегда говорю о том, что матчи выигрываются не в день игры, а в микроциклах, то есть во время подготовки. Поэтому нужно только работать, готовиться, убирать ошибки, которые у нас были, и балансировать дальше", - сказал Гудзикевич.

"Севастополь" выступает в первой подгруппе первой группы дивизиона Б Второй лиги. После двух туров подопечные Гудзикевича занимают первое место, команда одержала две победы. В следующем туре "Севастополь" 6 августа примет "Биолог-Новокубанск" из Краснодарского края.