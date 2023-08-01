Победитель Лиги чемпионов 2019 года Мане перешел в саудовский футбольный клуб "Аль-Наср"

В прошлом сезоне Садио Мане выступал за "Баварию"

ТАСС, 1 августа. Сенегальский нападающий Садио Мане перешел из германской "Баварии" в футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба "Аль-Насра".

О сроках соглашения с 31-летним футболистом не сообщается.

В прошлом сезоне Мане выступал за "Баварию", за мюнхенский клуб он провел 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее Мане был игроком австрийского "Зальцбурга" и английского "Ливерпуля", в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов.

Капитаном "Аль-Насра" является пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы 2016 года португалец Криштиану Роналду.

В составе сборной Камеруна Мане стал обладателем Кубка африканских наций в 2021 году и бронзовым призером турнира в 2019 году.