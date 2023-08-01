Команда Медиалиги "Амкал" вышла во второй раунд "пути регионов" Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский клуб Медиалиги "Амкал" дома со счетом 3:2 обыграл "Знамя" из подмосковного Ногинса в матче первого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе академии "Спартака" имени Ф. Ф. Черенкова.

В составе победителей голы забили Анатолий Катрич (29-я минута), Владимир Лобкарев (61), Евгений Маричев (72). У "Знамени" отличились Никита Саламатов (31), Дмитрий Вансович (85). На 76-й минуте у "Амкала" был удален Арсений Левшук. Во втором раунде "Амкал" сыграет с ивановским "Текстильщиком". Матчи второго раунда "пути регионов" пройдут 22-24 августа, точные даты станут известны позднее.

"Амкал" принимает участие в Кубке России во второй раз, в прошлом сезоне команда дошла до третьего раунда, где уступила петербургской "Звезде". Также в текущем розыгрыше принимают участие московские команды Медиалиги 2DROTS и "Родина Медиа".

По регламенту Кубка России, 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).