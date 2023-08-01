Тренер "Знамени" рассказал, что не планирует уходить из клуба после поражения от "Амкала"

1 августа "Знамя" в гостях со счетом 2:3 проиграло "Амкалу" в матче первого раунда "пути регионов" Кубка России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Главный тренер ногинского футбольного клуба "Знамя" Георгий Бычков планирует продолжить работу в команде, несмотря на поражение от московской медийной команды "Амкал" в Фонбет - Кубке России. Об этом он рассказал журналистам.

1 августа "Знамя" в гостях со счетом 2:3 проиграло "Амкалу" в матче первого раунда "пути регионов" Кубка России. В прошлом розыгрыше Кубка России "Амкал" в первом раунде прошел подмосковный "Зоркий", выступавший в третьем по силе дивизионе чемпионата России. После этого главный тренер "Зоркого" Денис Лопатин был отправлен в отставку.

"Я не могу сказать, что уровень "Амкала" выше нас, но если взять конкретных футболистов их команды, то некоторые выше наших. Их сложно назвать медиаклубом, есть качественные футболисты, которые раньше играли [на профессиональном уровне], я думаю, что "Амкал" - это уровень Второй лиги", - сказал Бычков.

"Честно, я не могу сказать о продолжении работы, решение принимает руководство. Такие моменты случаются, любое поражение болезненно, его все воспринимают негативно. "Амкал" - хороший соперник, я сразу говорил. Я планирую продолжать работать в клубе после поражения", - добавил он.