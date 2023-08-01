Белорусский футбольный клуб БАТЭ вылетел из квалификации Лиги чемпионов

Клуб из Борисова во втором раунде квалификации проиграл кипрскому "Арису"

ТАСС, 1 августа. Кипрский футбольный клуб "Арис" в гостях со счетом 5:3 обыграл белорусский БАТЭ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в венгерском городе Мезёкёвешд.

В составе победителей голы забили Шави Бабика (8-я минута), Янник Гомис (26), Кажу (35), Лео Бенгтссон (56), Мариуш Стемпиньский (74). У БАТЭ отличились Валерий Громыко (25, с пенальти), Александр Мартынов (48), Денис Лаптев (90+2). В первом матче "Арис" одержал победу со счетом 6:2.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Арис" сыграет с победителем матча между польским "Ракувом" и азербайджанским "Карабахом". В первом матче сильнее была польская команда (3:2), ответная игра пройдет 2 августа в Баку. БАТЭ продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, где сыграет с проигравшим из пары "Шериф" (Молдавия") - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) второго квалификационного раунда Лиги чемпион. "Шериф" выиграл первую встречу со счетом 1:0, ответный матч пройдет 2 августа.

Белорусские клубы допущены до соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако проводят домашние игры на нейтральном поле.

В сезоне-2023/24 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета УЕФА в связи с событиями на Украине.