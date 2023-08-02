СМИ: "Зенит" обратился к "Байеру" по поводу трансфера бывшего футболиста команды Азмуна

В составе "Зенита" Сердар Азмун четыре раза выигрывал чемпионат России

ТАСС, 2 августа. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обратился к германскому "Байеру" касательно возвращения в российскую команду иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за форвардом следят и другие клубы, но "Зенит" проявляет наибольший интерес к сделке.

23 июля председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб договорился о продаже лучшего бомбардира прошлого сезона чемпионата России нападающего Малкома в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за €60 млн. 26 июля саудовский клуб объявил о трансфере форварда.

Азмуну 28 лет, с 2013 по 2021 год он выступал в России - за "Рубин" (2013-2016, 2017-2018), "Ростов" (2015-2017) и "Зенит" (2019-2021), становился четырехкратным чемпионом страны, по разу завоевал Кубок и Суперкубок России. В январе 2022 года иранец перешел в "Байер". Всего за германскую команду Азмун провел 44 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.