Хоккеист Менелл оценил шансы сыграть за сборную России

Защитник отметил, что в состав национальной команды сложно попасть из-за большого количества качественных хоккеистов в России

БОР /Нижегородская область/, 2 августа. /ТАСС/. Получивший российский паспорт защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл считает, что ему будет непросто попасть в сборную России по хоккею. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

27 июля Владимир Путин предоставил родившемуся в США Менеллу российское гражданство. 1 августа источник сообщил ТАСС, что хоккеист получил российский паспорт.

"Мне интересно сыграть за сборную России, - сказал Менелл. - Сейчас команда не может выступать на чемпионатах мира. Если меня пригласят в сборную России на Кубок Первого канала или какие-то другие турниры, то я буду играть. Но для этого мне надо хорошо проявлять себя в "Динамо".

"В России очень много качественных хоккеистов, поэтому мне будет не так просто попасть в сборную. Но мне нравится эта страна, я открыт для выступлений за сборную", - добавил он.

Менеллу 26 лет, начало карьеры защитник провел в североамериканских лигах, в Национальной хоккейной лиге он сыграл пять матчей за "Миннесоту", не отметившись результативными действиями. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Менелл также выступал за минское "Динамо", проведя в команде один год. В московское "Динамо" Менелл перешел в сентябре 2022 года, а в середине апреля подписал с клубом новое трехлетнее соглашение. Всего в КХЛ хоккеист провел 102 матча, набрав 72 очка (8 шайб + 64 передачи).