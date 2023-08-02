Хоккеист Менелл рассказал, что уже начал изучать русский язык

1 августа американский защитник получил российский паспорт

БОР /Нижегородская область/, 2 августа. /ТАСС/. Получивший российский паспорт защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл уже начал изучать русский язык. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

27 июля Владимир Путин предоставил родившемуся в США Менеллу российское гражданство. 1 августа источник сообщил ТАСС, что хоккеист получил российский паспорт.

"Когда я подписал новый контракт с "Динамо", я сразу начал заниматься с учителем онлайн, - сказал Менелл. - Сейчас у нас идет серьезная подготовка, и у меня почти нет времени на занятия русским языком. Но по ходу сезона и в выходные дни я сконцентрируюсь на изучении языка. Кое-что я знаю уже сейчас, но, конечно, я хочу знать больше и разговаривать свободно на русском языке".

"Сейчас я могу понимать многие хоккейные термины на русском и некоторые установки тренеров. Эти слова я слышу каждый день. Еще мне бы хотелось побольше погрузиться в российскую культуру", - добавил хоккеист.

Менеллу 26 лет, начало карьеры защитник провел в североамериканских лигах, в Национальной хоккейной лиге он сыграл пять матчей за "Миннесоту", не отметившись результативными действиями. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Менелл также выступал за минское "Динамо", проведя в команде один год. В московское "Динамо" Менелл перешел в сентябре 2022 года, а в середине апреля подписал с клубом новое трехлетнее соглашение. Всего в КХЛ хоккеист провел 102 матча, набрав 72 очка (8 шайб + 64 передачи).