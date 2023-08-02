Хоккеист Менелл сообщил, что не будет отказываться от американского паспорта

Защитник отметил, что его семья проживает в США

БОР /Нижегородская область/, 2 августа. /ТАСС/. Получивший российское гражданство хоккеист московского "Динамо" Бреннан Менелл не будет отказываться от американского паспорта. Об этом игрок сообщил в интервью ТАСС.

27 июля Владимир Путин предоставил родившемуся в США Менеллу российское гражданство. 1 августа источник сообщил ТАСС, что хоккеист получил российский паспорт.

"Я хочу иметь оба паспорта, - сказал Менелл. - У меня семья по-прежнему живет в США. Я надеюсь, что они приедут сюда к началу сезона. Для меня будет удобнее иметь два паспорта".

23 мая получивший в 2018 году российское гражданство боец смешанного стиля Джефф Монсон отказался от гражданства США и сдал американский паспорт в консульство в Стамбуле.

Менеллу 26 лет, начало карьеры защитник провел в североамериканских лигах, в Национальной хоккейной лиге он сыграл пять матчей за "Миннесоту", не отметившись результативными действиями. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Менелл также выступал за минское "Динамо", проведя в команде один год. В московское "Динамо" Менелл перешел в сентябре 2022 года, а в середине апреля подписал с клубом новое трехлетнее соглашение. Всего в КХЛ хоккеист провел 102 матча, набрав 72 очка (8 шайб + 64 передачи).