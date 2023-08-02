Менелл считает, что "Динамо" стало одной из сильнейших команд КХЛ

Защитник подчеркнул, что к команде присоединились очень сильные новички

БОР /Нижегородская область/, 2 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" стало одной из сильнейших команд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по составу благодаря приходу новичков. Такое мнение в интервью ТАСС высказал защитник бело-голубых Бреннан Менелл.

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона "Динамо" заняло пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграло нижегородскому "Торпедо" в серии со счетом 2-4.

"Итогами прошлого сезона мы были очень расстроены, мы чувствовали, что должны были выступить намного лучше, но проиграли в первом раунде, - сказал Менелл. - Сейчас все знают, что мы должны сделать большой шаг вперед. К команде присоединились очень сильные новички, думаю, мы стали одной из сильнейших команд в лиге. Все игроки и тренерский штаб осознают важность этого сезона".

В межсезонье "Динамо" подписало контракты с олимпийским чемпионом Никитой Гусевым, обладателем Кубка Стэнли Седриком Пакеттом, Егором Морозовым, Егором Петуховым, Артемом Ильенко, Даниилом Пыленковым, Игорем Ожигановым и Артемом Волченковым.

В первом матче регулярного чемпионата сезона-2023/24 "Динамо" 2 сентября примет петербургский СКА.