Менелл назвал цель московского "Динамо" на сезон КХЛ

В прошлом сезоне столичный клуб уступил нижегородскому "Торпедо" в первом раунде плей-офф

БОР /Нижегородская область/, 2 августа. /ТАСС/. Целью московского "Динамо" на предстоящий сезон Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является завоевание Кубка Гагарина. Об этом в интервью ТАСС рассказал защитник бело-голубых Бреннан Менелл.

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона "Динамо" заняло пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграло нижегородскому "Торпедо" в серии со счетом 2-4. В новом сезоне начиная со второго раунда плей-офф будет перекрестным.

"В КХЛ много сильных и равных команд, все могут решать малейшие нюансы, - сказал Менелл. - В прошлом сезоне они сработали против нас. Если ты хочешь выиграть Кубок Гагарина, то в любом случае придется обыгрывать все команды. Более простая сетка может помочь пройти один раунд, но наша цель - дойти до конца".

В середине апреля Менелл подписал новый трехлетний контракт с "Динамо". 27 июля Владимир Путин предоставил родившемуся в США Менеллу российское гражданство. 1 августа источник сообщил ТАСС, что хоккеист получил российский паспорт.

"Я был счастлив подписать новый контракт. С российским паспортом я не буду считаться легионером, что поможет команде. Я верю во всю нашу систему и в то, что мы сможем выиграть Кубок Гагарина. С этого сезона в КХЛ ужесточили лимит на иностранных игроков - с пяти до трех, я очень хотел продолжать играть за "Динамо", - сказал Менелл.

В первом матче регулярного чемпионата сезона-2023/24 "Динамо" 2 сентября примет петербургский СКА.