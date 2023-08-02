Менелл считает новичка "Динамо" Ожиганова одним из лучших атакующих защитников КХЛ

В предстоящем сезоне в "Динамо" будет много индивидуально сильных игроков, подчеркнул Бреннан Менелл

БОР /Нижегородская область/, 2 августа. /ТАСС/. Новичок московского "Динамо" Игорь Ожиганов на протяжении последних лет является одним из сильнейших атакующих защитников Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение в интервью ТАСС высказал защитник бело-голубых Бреннан Менелл.

Ожиганов перешел в "Динамо" из петербургского СКА 17 июля в обмен на денежную компенсацию.

"Я хорошо знаю Игоря, он на протяжении последних лет является одним из сильнейших атакующих защитников КХЛ, - сказал Менелл. - Он меня очень впечатлил на сборах, я думаю, что он даст очень многое нашей команде. Я считаю, что конкуренция всегда помогает прогрессировать. Я думаю, что приход такого защитника, как Ожиганов, пойдет на пользу моему развитию".

"В предстоящем сезоне у нас будет много индивидуально сильных игроков. Думаю, что у нас будет две очень хорошие бригады большинства. Поэтому для меня не имеет особого значения, буду я играть в первой бригаде большинства или во второй. Возможно, обе пятерки будут делить поровну игровое время в большинстве", - добавил он.

Ожиганову 30 лет, в составе СКА он выступал с сезона-2019/20 и провел 224 матча. В России он также играл за столичный ЦСКА, хабаровский "Амур", новосибирскую "Сибирь" и казанский "Ак Барс". В сезоне-2018/19 защитник провел 53 матча за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто", в которых забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи. В 2012 году Ожиганов стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.