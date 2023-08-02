В FISU заявили, что не ставят сроков для принятия решения по допуску россиян

Спортсменам из России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Международной федерации университетского спорта (FISU) швейцарец Леонц Эдер отказался назвать сроки, когда организация примет решение о допуске российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям. Комментарий функционера приводит портал Inside the Games.

"Мы придерживаемся рекомендаций МОК, как и другие федерации, - сказал Эдер. - В некоторых турнирах россияне и белорусы традиционно не принимают участия. В других, может быть, они хотели бы поучаствовать, однако давать комментарии по этому поводу рано. Мы находимся в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК), международными федерациями и Российским студенческим спортивным союзом. Какие-то сроки [по принятию решения] я назвать не могу".

Спортсменам из России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FISU с марта 2022 года.

Эдер прокомментировал намерение Екатеринбурга принять летнюю Универсиаду. "Екатеринбург может принять турнир в любое время, но не раньше 2029 года, - сказал он. - Мы еще не открыли подачу заявок на 2031 год, поэтому на данный момент такой вопрос не ставится". В Екатеринбурге должна была состояться летняя Универсиада 2023 года. Она была перенесена в апреле 2022 года из-за ситуации на Украине. В даты, когда должна была состояться Универсиада (с 19 по 31 августа), Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта.

В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов до международных соревнований исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.