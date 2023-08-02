Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 24 россиянам

Организация отказала в получении статуса четырем россиянам

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) за два месяца присвоил нейтральный статус 45 спортсменам, в том числе 24 россиянам. Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на 2 августа нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Валерия Любимова, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков и Петр Винокуров.

Международный союз велосипедистов также принял решение отказать в получении нейтрального статуса четырем россиянам - Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Савелию Лаптеву. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока будут действовать специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.

В мае Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI начиная с 1 июня. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.