Получившего тяжелые травмы на Кубке России бегуна Скулина ждет еще одна операция

Спортсмен рассказал, что настроен полностью восстановиться к зиме

ЧЕЛЯБИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Победителю Кубка России в беге на 100 метров Владиславу Скулину, получившему переломы после неудачного падения на финише, предстоит перенести еще одну операцию. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Скулин 14 июля выиграл Кубок России в подмосковном Жуковском с результатом 10,30 секунды. После пересечения финишной черты спортсмен упал, не сбавляя скорости, и получил тяжелые травмы: переломы ключицы и локтевого сустава, а также разрыв связок руки. Медики унесли спортсмена со стадиона на носилках. В Москве спортсмену была сделана операция, врачи закрепили титановой пластиной ключицу, а в сломанный локоть вставили спицу.

"Меня уже выписали из больницы, сейчас я нахожусь дома в Иркутске, - сказал Скулин. - Врачи сказали, что восстановление идет хорошо, но 8 августа мне предстоит еще одна операция на локтевом суставе, она плановая. Сейчас уже делаю по возможности физические упражнения, но в этом году выступать, конечно, уже не буду. Настроен полностью восстановиться к зиме, а потом опять выйти на беговую дорожку".

21-летний Скулин на внутрироссийских соревнованиях представляет Иркутскую область. 30 июня на молодежном чемпионате России в Екатеринбурге (до 23 лет) он выиграл серебряную медаль с результатом 10,33 секунды.