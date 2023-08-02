Основатель "Амкала" назвал мечтой сыграть с командой РПЛ в Кубке России

1 августа медийный клуб победил "Знамя" из Ногинска в матче первого раунда "пути регионов"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Игра против команды Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в Фонбет - Кубке России является мечтой для медийного клуба "Амкал". Об этом ТАСС рассказал основатель "Амкала" Герман Попков.

1 августа "Амкал" победил "Знамя" из подмосковного Ногинска со счетом 3:2 в матче первого раунда "пути регионов" Кубка России. Во втором раунде команда сыграет с ивановским "Текстильщиком", матч пройдет в период с 22 по 24 августа, точные даты станут известны позднее. "Амкал" принимает участие в Кубке России во второй раз, в прошлом сезоне команда дошла до третьего раунда, где уступила петербургской "Звезде".

"Радости от прохода дальше не меньше, чем в прошлом сезоне, - сказал Попков. - Просто теперь мы заходим сюда на уверенности, потому что понимаем, что не слабее по инфраструктуре, по ресурсам, по нашим возможностям, по футболистам. Если в прошлом году это было больше как прикол, играли исключительно на желании и эмоциях, то здесь уже более профессиональный подход, мы понимаем, на что способны, знаем, что в Медийной лиге уровень сейчас не хуже, чем во Второй лиге, поэтому понимали, что не важно, какие котировки, мы точно не аутсайдеры в этой игре".

"Хотелось бы повторить результат прошлого сезона, просто очень сложно строить планы вдолгую, потому что это Кубок России, здесь любой матч может стать последним. Сложно куда-то далеко заглянуть, конечно, было бы классно как минимум повторить [прошлогодний результат], для этого нужна еще одна победа, было бы отлично перебить его, дойти дальше, чем другие медийные команды, потому что есть соперничество между собой. А дойти до команды РПЛ - это просто мечта. Но по силам, есть "Акрон" (в прошлом сезоне Кубка России команда дошла до первого этапа финала "плей-офф пути регионов", выбив московские "Динамо" и "Спартак" - прим. ТАСС), который показал, как можно не просто доходить до команд РПЛ, а еще и выигрывать у них", - добавил Попков.

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения.