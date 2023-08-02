Менелл сравнил значимость Овечкина и Капризова для своих клубов НХЛ

Защитник отметил, что в Миннесоте все восхищаются игрой Кирилла Капризова

БОР /Нижегородская область/, 2 августа. /ТАСС/. Значение Кирилла Капризова для клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" и всего штата со временем будет таким же, как у Александра Овечкина в Вашингтоне. Такое мнение ТАСС высказал защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл.

Менелл родился в Миннесоте и провел за местную команду пять матчей в Национальной хоккейной лиге.

"Кирилл - суперзвезда в Миннесоте, - сказал Менелл. - Все болельщики, которых я знаю, восхищаются им и его игрой. Вероятно, это лучший игрок в истории "Миннесоты" и точно один из самых любимых хоккеистов для местных болельщиков. Здесь примерно та же история, что с Овечкиным, которого все обожают в Вашингтоне".

"Но Овечкин играет за "Вашингтон" уже очень давно, он более 15 лет является суперзвездой всей лиги и может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов. У Кирилла еще впереди много лет карьеры. Но уже сейчас все выглядит так, что со временем значение Кирилла для Миннесоты будет таким же, как и значение Овечкина для Вашингтона", - добавил хоккеист "Динамо".

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Капризову 26 лет, он выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В сезоне-2021/22 российский нападающий установил рекорд клуба по набранным очкам, заброшенным шайбам и голевым передачам за один сезон. Форвард в 81 игре забросил 47 шайб и сделал 61 результативную передачу. Капризов является олимпийским чемпионом 2018 года.