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Летние неолимпийские виды спорта

Солодов: лазертаг обладает возможностями в подготовке пассивного мобилизационного резерва

В России лазертаг успешно интегрируется в курсы начальной военной подготовки, отметил президент Дмитрий Солодов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Лазертаг может способствовать тактической подготовке добровольцев. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации лазертага России Дмитрий Солодов.

"В России лазертаг успешно интегрируется в курсы начальной военной подготовки (НВП) в программах военнопатриотических центров, казачьих центров, военно-учебных центров, на военных кафедрах вузов, - сказал Солодов. - Лазертаг обладает широкими возможностями в подготовке пассивного мобилизационного резерва, в тактической подготовке добровольцев. В регионах Федерация лазертага России ведет подготовку инструкторов по НВП с использованием лазертаг-оборудования".

Лазертаг - командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. 

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Летние неолимпийские виды спорта
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