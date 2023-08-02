В Екатеринбурге презентовали медали фестиваля университетского спорта

В соревнованиях будет разыграно 193 комплекта медалей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Дирекция Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет 19-31 августа в Екатеринбурге, презентовала медали для участников соревнований. Дизайн медалей выполнен в виде монет, которые в прошлом находились в обращении в Екатеринбурге, выбор обусловлен предстоящим празднованием 300-летия города, передает корреспондент ТАСС с презентации.

"Вот медали, обратите на них внимание. Это реплики, которые отсылают нас как раз к 300-летию Екатеринбурга, потому на заре основания этого города здесь в ходу были медные монеты вот такой формы, -- сказал на пресс-конференции руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов. -- Мы нашли это в музее здесь и попросили наших дизайнеров разработать именно такие медали".

Чернов добавил, что "огромный комплект медалей" прибудет в Екатеринбург 4 августа. После этого их распределят по объектам фестиваля.

Уточняется, что монеты, которые легли в основу дизайна медалей, чеканились в Екатеринбурге в 1725-1727 годах. Медаль представляет собой объемное изделие из сплава, вписанное в параллелепипед высотой 100 мм, шириной 100 мм и глубиной 6 мм. На ее лицевой стороне изображено фирменное написание "ЕКАТ2023", по углам - четыре круга с элементами символики фестиваля, на обратной стороне - логотип соревнований.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа - в даты, когда должна была состояться Универсиада-2023. Решение о переносе Универсиады из Екатеринбурга было принято в апреле 2022 года. В фестивале примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, всего будет разыграно 193 комплекта медалей.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.