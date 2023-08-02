Ученые создали разминку для психофизиологической диагностики хоккеистов и судей КХЛ

С помощью тестирования проверяется зрительно-моторная координация, сила нервной системы и тип темперамента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Систему нейромышечной разминки для диагностики и активизации состояния спортсменов, в частности футболистов, хоккеистов, а также судей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), разработали в Уральском федеральном университете. Система поможет легче воспринимать высокоинтенсивную нагрузку, сообщили в пресс-службе вуза.

"Мы разработали систему психофизиологической диагностики, которая изначально предполагалась своего рода разминкой для спортсменов, - сказал аспирант кафедры физической культуры УрФУ Антон Ежов. - Она помогает "включать" мозг, и с первых же секунд игры спортсмен может воспринимать высокоинтенсивную нагрузку. Вначале тест-систему мы проверили на хоккеистах и футболистах. Когда набрали необходимое количество данных, научились интерпретировать количественные и качественные результаты, нам предложили принять участие в учебно-тренировочных сборах судейского корпуса КХЛ, так как хоккейные арбитры испытывают серьезную нагрузку во время игры".

Разработка получила название Co-Reaction, ее апробировали на спортсменах: хоккеистах, футболистах - от начинающих до профессионалов. С помощью тестирования проверяется зрительно-моторная координация, сила нервной системы и тип темперамента и у спортсменов, и у судей.

Как поясняют ученые, зрительно-моторная координация отвечает за согласованность систем организма, включает в себя умение обрабатывать информацию. Чем быстрее координация - тем быстрее арбитр реагирует на изменение ситуации и принимает решение. Полученные данные помогают понять, насколько психологически стабилен человек в стрессовых ситуациях: способен ли сохранить высокую скорость реакции при сопутствующих внешних факторах - уровне важности игры, давлении со стороны трибун, игроков и тренеров. Специалисты уточняют, что параметры психологической устойчивости можно натренировать с помощью различных упражнений, что поможет вернуться в состояние наибольшей эффективности.