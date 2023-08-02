Участники фестиваля университетского спорта смогут бесплатно посетить музеи Екатеринбурга

Для участников соревнований будет подготовлена специальная программа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Спортсмены, принимающие участие в Международном фестивале университетского спорта, который пройдет с 19 по 31 августа, смогут бесплатно посетить музеи Екатеринбурга. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

"Все музеи города подписали в наш адрес письма с предложением, которым мы, конечно, воспользуемся: все спортсмены по своим бейджам смогут [бесплатно] ходить по музеям, наслаждаться тем объемом культуры, которым обладает Екатеринбург", - сказал он, уточнив, что для участников соревнований будет подготовлена специальная программа.

В пресс-службе фестиваля подтвердили ТАСС, что спортсмены смогут бесплатно посещать музеи при предъявлении аккредитационного бейджа.

Чернов добавил, что спортсменам будет презентована интенсивная культурная программа в деревне фестиваля. "Там будут и мастер-классы, и гастрономические соревнования, и возможность каких-то прикладных занятий для спортсменов", - отметил он.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа - в даты, когда должна была состояться Универсиада-2023. Решение о переносе Универсиады из Екатеринбурга было принято в апреле 2022 года. В фестивале примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, всего будет разыграно 193 комплекта медалей.