Чернышенко и Матыцина пригласили на мероприятия фестиваля студенческого спорта

Азат Кадыров отметил, что в круг приглашенных гостей входит несколько сотен человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Организаторы Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет 19-31 августа в Екатеринбурге, ожидают, что соревнования посетят вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта России Олег Матыцин. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Мы абсолютно точно ожидаем на мероприятиях министра спорта Российской Федерации Олега Васильевича Матыцина, ожидаем, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич [Чернышенко] сможет принять участие в мероприятиях фестиваля, - сказал Кадыров. - Круг приглашенных гостей достаточно большой - несколько сотен человек".

Кадыров добавил, что предварительно подтверждение участия в мероприятиях фестиваля дали более 100 человек. Среди них представители органов власти, спортсмены, олимпийские чемпионы и другие. "Гостей будет много, причем из разных стран", - отметил он.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа - в даты, когда должна была состояться Универсиада-2023. Решение о переносе Универсиады из Екатеринбурга было принято в апреле 2022 года. В фестивале примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, всего будет разыграно 193 комплекта медалей.