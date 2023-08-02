2 августа, 10:00
Мировой футбол

Футболист "Олимпиакоса" Рябчук может перейти в "Спартак" в ближайшие сутки

EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ
Защитник "Олимпиакоса" Олег Рябчук
© EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ

Ранее сообщалось, что российский клуб предложил €3 млн за защитника

ТАСС, 2 августа. Молдавский защитник греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Олег Рябчук может завершить переход в московский клуб Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в течение суток. Об этом сообщила греческая радиостанция Sport FM со ссылкой на журналиста Никоса Стамателоса.

В июле греческий портал Sport24 сообщал, что красно-белые предлагали за Рябчука €3 млн. Позднее греческое издание Sportime отметило, что молдавский футболист вел переговоры со "Спартаком" в тайне от руководства "Олимпиакоса", за что был выведен из состава греческой команды. 28 июля руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил журналистам, что московский клуб не нарушал процедуры переговоров.

"Возможно, продажа Рябчука московскому "Спартаку" будет завершена в течение суток. Последнее предложение россиян, похоже, удовлетворило "Олимпиакос", который уже ищет левого защитника", - приводит Sport FM слова Стамателоса.

Рябчуку 25 лет, он является воспитанником португальского футбола, ранее защитник выступал за "Порту" и "Пасуш де Феррейра", в "Олимпиакос" он перешел в 2021 году. Всего за греческий клуб Рябчук провел 120 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач, а также дважды стал чемпионом страны. В составе сборной Молдавии футболист провел 41 матч. 

Теги:
Мировой футбол
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