Более 40 субъектов России примут участие в фестивале университетского спорта

Москву на соревнованиях представят 11 учебных заведений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Представители 81 вуза из 42 субъектов России аккредитовались на Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет 19-31 августа в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

"У нас разосланы приглашения в 157 российских вузов из 60 субъектов РФ. На данный момент в системе аккредитации 81 российский вуз из 42 субъектов Российской Федерации", - сказал Сейранов, уточнив, что аккредитация еще продолжается.

Он добавил, что лидерами по количеству вузов-участников являются Москва, которую представляют 11 учебных заведений, Санкт-Петербург (9 вузов), Свердловская область (6 вузов) и Татарстан (4 вуза).

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа - в даты, когда должна была состояться Универсиада-2023. Решение о переносе Универсиады из Екатеринбурга было принято в апреле 2022 года. В фестивале примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, всего будет разыграно 193 комплекта медалей.