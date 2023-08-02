Главного тренера "Зенита" Семака дисквалифицировали на одну игру чемпионата России

Экспертно-судейская комиссия заключила, что арбитр правильно вынес красную карточку тренеру

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака на одну игру по итогам матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

29 июля "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (1:1). Семак был удален после финального свистка. Тренер объяснил, что был удален за обращение к главному арбитру встречи Евгению Кукуляку.

"Семак был удален за выход на поле в конфронтационной манере, - сказал Григорьянц. - В понедельник получили письмо с просьбой отменить красную карточку Семака. Семак принял участие в заседании по видеосвязи. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС, получили заключение, где было указано, что Кукуляк правильно вынес красную карточку. Приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию к Семаку".

В следующем туре "Зенит" 6 августа дома сыграет с московским "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:00 мск.