КДК РФС отменил красную карточку футболиста ЦСКА Милана Гайича в матче с "Ахматом"

Защитник сможет принять участие в следующем матче

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку сербского защитника московского ЦСКА Милана Гайича, которую он получил в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"По Гайичу в понедельник получили письмо от ЦСКА, направили в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС - прим. ТАСС). Получили заключение, что Владислав Безбородов ошибочно удалил Гайича. КДК РФС принял решение отменить его удаление. Защитник сможет принять участие в следующем матче ЦСКА", - сказал Григорьянц.

30 июля ЦСКА на выезде победил "Ахмат" со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти. На седьмой добавленной к первому тайму минуте главный арбитр Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за фол Гайича, удар отбил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью VAR, после чего показал красную карточку Гайичу. В понедельник департамент судейства РФС признал ошибочным решение Безбородова.

В следующем туре РПЛ ЦСКА на своем поле сыграет с московским "Локомотивом". Встреча пройдет 5 августа.