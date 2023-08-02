Футболиста "Краснодара" Сперцяна дисквалифицировали на два матча Кубка России

Полузащитник был удален на 44-й минуте матча со "Спартаком"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна на две игры Фонбет - Кубка России. Об этом журналистам заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

27 июля "Краснодар" дома уступил "Спартаку" со счетом 1:2 в матче Кубка России. Сперцян был удален на 44-й минуте встречи.

"Приняли решение дисквалифицировать Сперцяна за серьезное нарушение правил на два матча, - сказал Григорьянц. - Он пропустит два матча Кубка России".

В следующем туре Кубка России "Краснодар" на выезде сыграет с московским "Динамо" 9 августа.