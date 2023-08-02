Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры

10-кратный чемпион Италии закончил спортивную карьеру в возрасте 45 лет

ТАСС, 2 августа. Победитель чемпионата мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии и 10-кратный чемпион страны вратарь Джанлуиджи Буффон завершил карьеру игрока в возрасте 45 лет. Об этом Буффон сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Вот и все, ребята. Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это вместе", - написал Буффон.

С 2021 года Буффон выступал за клуб второго по силе итальянского дивизиона "Парма", за который он играл с 1995 по 2001 год и выигрывал Кубок и Суперкубок Италии, а Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы) сезона-1998/99, финал которого прошел в Москве на стадионе "Лужники". В 2001-2018 и 2019-2021 годах Буффон выступал за "Ювентус", с которым 10 раз выиграл чемпионат Италии, пять раз - кубок, шесть раз - суперкубок страны. Вместе с "Ювентусом" Буффон трижды играл в финале Лиги чемпионов: в 2003 году команда уступила итальянскому "Милану", в 2015-м - испанской "Барселоне", в 2017-м - испанскому "Реалу". В сезоне-2018/19 Буффон выступал за французский "Пари Сен-Жермен", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей. Голкипер дебютировал в национальной команде в стыковом матче за выход на чемпионат мира 1998 года против сборной России 29 октября 1997 года (1:1) на московском стадионе "Динамо". В составе сборной Италии голкипер стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.