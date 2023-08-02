Бывший футболист "Спартака" Гаврилов рассказал о своем состоянию после инсульта

Чемпион СССР отметил, что у него наблюдается проблемы с рукой и речью

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов находится в нормальном состоянии, но рука не до конца двигается, а речь нечеткая. Об этом Гаврилов рассказал ТАСС.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр. 19 июля Василий Гаврилов сообщил, что его отца выписали из реабилитационного центра, он продолжит восстановление в федеральном центре мозга и нейротехнологии Федерального медико-биологического агентства России.

"Да ничего, в общем-то нормальное состояние, - сказал Гаврилов. - Только рука вот не двигается до конца, речь еще нечеткая, будем так говорить. Я занимаюсь каждый день, у меня логопед, потом занятия идут. Поэтому тут есть какие-то продвижения, но еще не так, как хочется".

"Пока точно неизвестно по выписке. Может быть, оставят, может быть, переведут куда-нибудь, возможно, просто домой пока отправят на какое-то время, а потом вернут. Не знаю. Но все понимают, что такое инсульт, нужно время, а у всех восстановление проходит по-разному. Одному полгода нужно на восстановление, другому - год, третьему - три года", - добавил Гаврилов.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге".