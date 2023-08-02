Россия не примет участия в работе конгресса Международного союза велосипедистов в Глазго

Федерация велосипедного спорта России не получала информацию, как участвовать в мероприятии в формате видеоконференции

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) не будет участвовать в работе конгресса Международного союза велосипедистов (UCI), который пройдет 3 августа в Глазго. Об этом ТАСС сообщил президент ФВСР Вячеслав Екимов.

Конгресс в Глазго пройдет накануне объединенного чемпионата мира по велосипедному спорту, который состоится в Шотландии с 5 по 13 августа.

"Мы не примем участия в работе этого конгресса, - сказал Екимов. - Если раньше нам присылали информацию о том, как можно участвовать в мероприятиях UCI в формате видеоконференции, то на этот раз мы ничего не получили".

В мае UCI разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или олимпийскими комитетами.