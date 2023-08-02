Жители Чувашии смогут сыграть партию с шахматным роботом в дни этапа детского Кубка России

Робот будет играть сразу на трех досках

ЧЕБОКСАРЫ, 2 августа. /ТАСС/. Робот-манипулятор, с которым любой желающий сможет сыграть в шахматы, будет установлен в одном из торговых центров Чебоксар в дни проведения этапа детского Кубка России. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной началу соревнований, председатель Федерации шахмат Чувашии Михаил Мельник.

"Этот робот благополучно доставлен в Чебоксары, он находится на территории ледового дворца. 2 августа привезем в торговый центр "Мадагаскар", с завтрашнего дня он начнет работать. Это будет действительно интересно, робот играет сразу на трех досках", - сказал он, добавив, что победители шахматных партий в игре с роботом получат приз.

Шахматный робот-манипулятор - разработка ученых Московского авиационного института. Как сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, Чебоксары станут первым городом, где будет установлен такой робот.

"Чебоксары - первый город, где есть шахматный робот. Его не было ни на одном из этапов детского кубка, а он проводится без малого 15 лет", - отметил Ткачев.

Кроме того, юные шахматисты смогут сыграть с гроссмейстерами. 6 августа на Красной площади в Чебоксарах Володар Мурзин и Михаил Кобалия проведут сеансы одновременной игры. "Мы предполагаем, что будет установлено порядка 60-80 досок. Все желающие, то есть участники соревнований, могут принять участие", - сообщил Мельник.

Этап детского Кубка России по шахматам проводится в Чувашии со 2 по 12 августа. Его участниками являются дети в возрастных категориях до 9, 11, 13 лет, а также юноши и девушки до 15 лет. По данным Минспорта республики, зарегистрировано около 500 юных спортсменов из 46 регионов. Финал состоится в декабре в Ярославской области с участием более 60 лучших юных шахматистов России.