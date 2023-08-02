Роман Ротенберг сообщил, что олимпийский чемпион Прохоркин покинет СКА

Прохоркину 29 лет, в составе СКА он в 2017 году выиграл Кубок Гагарина

СОЧИ, 2 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею нападающий Николай Прохоркин покинет петербургский СКА. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

"Хотим поблагодарить Прохоркина, с которым мы много добились и на клубном уровне, и на Олимпиаде. Совместно с Николаем и его агентом ищем варианты продолжения карьеры", - сказал Ротенберг.

Прохоркину 29 лет, он выступает за СКА с 2022 года, ранее играл за команду из Санкт-Петербурга с 2016 по 2019 год. В 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге Прохоркин также выступал за московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/20 играл за "Лос-Анджелес".