Роман Ротенберг рассказал о желании пригласить детские команды из США и Канады в Россию

Также первый вице-президент Федерации хоккея России озвучил идею проведения матча между чемпионами КХЛ и НХЛ в одной из стран БРИКС

СОЧИ, 2 августа. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг хотел бы пригласить детские команды из Канады и США в Россию. Об этом он рассказал журналистам.

"Хотели бы пригласить команды из Канады и США, провести матчи на клубном уровне нам ничего не запрещает. Можем пригласить лучшие команды в своих возрастных группах", - сказал Ротенберг.

Также он предложил провести матч между победителями Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги в одной из стран БРИКС. "Почему чемпионы лиги не могут, например, провести игры в ЮАР, в Кейптауне, к примеру. Но необязательно чемпионы. Конкуренция - это двигатель прогресса, в моем понимании, это будет интересно всем", - сказал Ротенберг.