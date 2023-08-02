В "Париже" заявили, что работают над переходом футболистки Абдуллиной из "Челси"

Алсу Абдуллиной 22 года, она выступает за "Челси" с декабря 2021 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Париж" работает над переходом российской полузащитницы Алсу Абдуллиной из английского "Челси". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Парижа".

"Перейдет ли россиянка Алсу Абдуллина на правах аренды в "Париж" из "Челси"? Мы не можем сказать вам, присоединится ли Алсу к "Парижу", потому что работаем над этим. Я могу только подтвердить вам, что мы заинтересованы в ней, будем очень рады предоставить ей возможность проявить свой талант в одной из лучших лиг мира", - сообщили в пресс-службе "Парижа".

Абдуллиной 22 года, она выступает за "Челси" с декабря 2021 года. В составе клуба футболистка стала двукратной чемпионкой Англии, обладательницей кубка страны. Ее контракт с "Челси" действует до июня 2024 года. Ранее Абдуллина выступала за "Чертаново" и "Локомотив", с которым стала чемпионкой России 2021 года. В составе сборной России Абдуллина провела 43 матча, в которых забила 5 мячей.

"Париж" выступает в чемпионате Франции. Клуб является шестикратным победителем чемпионата, один раз становился обладателем кубка страны.