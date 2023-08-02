Депутат Аксаков предложил провести финал детского Кубка России по шахматам в Чувашии

Со 2 по 12 августа в Чувашии впервые проходит этап турнира

ЧЕБОКСАРЫ, 2 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель оргкомитета этапа детского Кубка России в Чувашии Анатолий Аксаков обратился к исполнительному директору Федерации шахмат России Александру Ткачеву с инициативой провести в республике финал детского Кубка России в 2024 году. Соответствующее предложение он высказал на пресс-конференции, посвященной началу соревнований.

"Хочу заявить нашу мечту. Следующий финал Кубка России по шахматам среди детей провести в Чебоксарах, в Чувашии", - сказал он.

Ткачев на пресс-конференции отметил, что у Чебоксар есть все шансы принять финал соревнований следующего года. "В 2024 году я не сомневаюсь, что Чебоксары проведут его - заметьте, я уже утвердительно говорю - на высшем уровне, потому что люди, которые организовывают мероприятия в Чувашии, без преувеличения вкладывают всю душу, все свои умения, старания, поэтому получается очень-очень здорово проводить такие знаковые мероприятия", - пояснил он.

Со 2 по 12 августа в Чувашии впервые проходит этап детского Кубка России по шахматам. Финал состоится в декабре 2023 года в Ярославской области. В 2022 году республика впервые принимала суперфиналы чемпионата России, в 2021 году в регионе состоялся четвертый этап чемпионата России среди мужчин и женщин.