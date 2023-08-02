Делегация Федерации дзюдо России посетила институт Кодокан в Японии

Участниками практикума стали представители Германии, Бельгии, Бразилии и других стран

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Делегация Федерации дзюдо России (ФДР) стала участником практикума, прошедшего с 22 по 29 июля в токийском институте Кодокан. Об этом сообщает пресс-служба ФДР.

"Все были рады нашему присутствию, фотографировались и боролись в рандори с нашими чемпионами. На татами царили дружелюбная атмосфера и взаимное уважение, которые полностью соответствовали философии дзюдо", - заявил спортивный директор ФДР Кирилл Денисов. Участниками практикума стали представители Германии, Бельгии, Бразилии и других стран.

"Оказалось, что все уже наслышаны о нашем новом доме и зале на 12 татами. В Японии такого нет, поэтому коллеги выразили желание приехать в столицу Олимпиады 2014 года и увидеть все своими глазами. Мы также обсудили возможность участия в различных совместных мероприятиях и организации визитов наших молодых тренеров в Кодокан, чтобы они могли познакомиться с философией нашего вида спорта на родине дзюдо", - добавил Денисов.

Спортивный комплекс "Академия единоборств" в Олимпийском парке федеральной территории Сириус был введен в эксплуатацию 12 января 2023 года. Планируемая штатная численность центра - около 400 специалистов. В настоящее время на его базе проводятся учебно-тренировочные сборы национальной команды России по дзюдо. До декабря спорткомплекс находится в безвозмездном пользовании у образовательного фонда "Талант и успех". Общая площадь Академии единоборств составила 63,5 тыс. квадратных километров.