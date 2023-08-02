Победитель Медиалиги "Родина Медиа" не смогла выйти во второй раунд Кубка России

"Родина Медиа" стала первой медийной командой, покинувшей розыгрыш Кубка России нынешнего сезона

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московская команда Медиалиги "Родина Медиа" дома со счетом 0:3 уступила вологодскому "Динамо" в матче первого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

В составе победителей голы забили Марк Мешалкин (31-я минута), Руслан Баширов (50), Артур Туманян (88). Во втором круге "Динамо" сыграет с костромским "Спартаком".

"Родина Медиа", в прошлом сезоне победившая в Медиалиге, стала первой медийной командой, покинувшей розыгрыш Кубка России текущего сезона. 1 августа московский "Амкал" со счетом 3:2 обыграл ногинское "Знамя" и вышел во второй раунд. Позднее в среду московская команда 2DROTS сыграет с "Сахалином" из Южно-Сахалинска. "Родина Медиа" впервые принимала участие в Кубке России.

По регламенту Кубка России, 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).